В Госдуме ответили на заявление МИД Эстонии по "Северному потоку – 2"

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Требование главы МИД Эстонии остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" прокомментировал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Парламентарий напомнил, что прибалтийские страны и Польша преследуют свои интересы. "Они говорят, похоже, по просьбе американских коллег, которые очень хотели бы поставить СПГ на европейский рынок", – заявил депутат в беседе с RT.

По словам эксперта, строительство "Северного потока – 2" диверсифицирует пути поставок газа, а также сделает поставки из России более безопасными. "Исключаются риски, связанные с Украиной, поскольку постоянно идет шантаж с их стороны. Так могут говорить только люди абсолютно ангажированные", – подчеркнул Завальный.

Депутат также назвал действия главы МИД Эстонии попыткой превратить проект из экономического в политический. "Это не раздражает, а угнетает. С такой позицией они просто проиграют", – отметил Завальный.

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Политика заявил, что газопровод даст России возможность вмешиваться в европейскую политику.