В Госдуме ответили на заявление МИД Эстонии по "Северному потоку – 2"

2 июля, 12:03
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Требование главы МИД Эстонии остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" прокомментировал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Парламентарий напомнил, что прибалтийские страны и Польша преследуют свои интересы. "Они говорят, похоже, по просьбе американских коллег, которые очень хотели бы поставить СПГ на европейский рынок", – заявил депутат в беседе с RT.
По словам эксперта, строительство "Северного потока – 2" диверсифицирует пути поставок газа, а также сделает поставки из России более безопасными. "Исключаются риски, связанные с Украиной, поскольку постоянно идет шантаж с их стороны. Так могут говорить только люди абсолютно ангажированные", – подчеркнул Завальный.
Депутат также назвал действия главы МИД Эстонии попыткой превратить проект из экономического в политический. "Это не раздражает, а угнетает. С такой позицией они просто проиграют", – отметил Завальный.
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Политика заявил, что газопровод даст России возможность вмешиваться в европейскую политику.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: