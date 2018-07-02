Глава МИД Эстонии призвал остановить "Северный поток – 2"

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"Северный поток – 2" – не экономический, а политический проект, считает министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. По мнению политика, Россия получит возможность вмешиваться в европейскую политику – по этой причине строительство газопровода нужно остановить. Слова главы МИД Эстонии приводит газета Die Welt.

"Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить его", — заявил Свен Миксер.

В марте этого года спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление. В нем выражается крайнее несогласие с возможной прокладкой по дну Балтийского моря газопровода, он назван "политическим инструментом России", цель которого – "расколоть Европу и подорвать энергонезависимость Евросоюза".

Газопровод "Северный поток-2" будет проходить по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его длина составит более 1,2 тысяч километров. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта —9,5 миллиардов евро. Для строительства необходимо разрешение Финляндии, Швеции и Дании.