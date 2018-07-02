Немецкие СМИ объяснили неспособность Трампа остановить "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/ABACA/Douliery Olivier
Санкции США против западных энергетических концернов, которые имеют долю в проекте "Северный поток - 2", не помешают строительству газопровода между Россией и Германией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
По информации издания, вопрос обсуждался на всемирной конференции по газу, которая прошла в Вашингтоне.
"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома, и ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока - 2", — цитирует сайт "Комсомольской правды" финансового директора проекта Пола Коркорана.
В мае этого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников ФРГ, США и ЕС сообщала, что Трамп пытался убедить Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта. Канцлер Германии заявила, что ЕС готов предложить США "более тесное сотрудничество" в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.
Ранее замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявила, что США не исключают санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2". Она подчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не реализовывать этот проект.
Проект "Северный поток–2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года. Для строительства необходимо разрешение Финляндии, Швеции и Дании.
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