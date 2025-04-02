ЦБ протестирует платежи по QR-коду с несколькими странами

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Центробанк России запустит с рядом стран тестирование трансграничных платежей по QR-коду на базе Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"У нас продолжается работа по внедрению оплаты по QR-технологии, в том числе и для трансграничных операций, чтобы люди имели возможность не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в своих зарубежных поездках", – цитирует ее ТАСС.

По информации Бакиной, четыре страны запустят тестирование уже в ближайшее время, а еще с тремя достигнуты договоренности.

Ранее Центробанк России утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют данную функцию, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты. Стандарт носит рекомендательный характер.

