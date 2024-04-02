Власти Москвы в 2,5 раза сократили сроки оценки нормативных правовых актов

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Благодаря взаимодействию бизнеса и властей Москвы в прошлом году удалось в 2,5 раза сократить сроки процедуры оценки нормативных правовых актов. Об этом заявила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"В прошлом году мы пересмотрели процедуру оценки регуляторного воздействия нормативных правовых актов в столице: расширили сферу ее применения, включили в экспертную работу бизнес и органы исполнительной власти Москвы, создали информационную инфраструктуру для взаимодействия с ними", – указала она, выступая на первом заседании экспертного совета по оценке правового регулирования экономики столицы 2024 года.

По ее словам, в прошлом году провели экспертную оценку 50 актов из 10 отраслей экономики города. В частности, этот показатель в 3 раза превысил результаты аналогичной работы 2022 года. Багреева добавила, что предельные сроки проведения оценки были сокращены в 2,5 раза, а фактические – в три раза.

Кроме того, уточнила она, от бизнеса в 2023 году поступило более 200 предложений по корректированию правового регулирования, что в 2,5 раза больше, чем за год до этого. При этом более 60% из них было учтено при проведении оценки актов. Также она заявила, что в сокращении издержек и упрощении процедуры заинтересованы все участники регулирования – и город, и бизнесмены, и сами жители.

"Экономический эффект для столичного бизнеса от оптимизации правового регулирования в Москве, проведенной по итогам работы в 2023 году, составит около 300 млн рублей ежегодно", – заключила она.

Ранее Багреева уже рассказывала, что в 2024 году планируется провести оценку влияния на экономику города 84 правовых актов. Документы регламентируют деятельность бизнеса в 15 отраслях экономики, включая строительство, энергетику, транспорт, здравоохранение и образование.

