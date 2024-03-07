В Москве оценят эффективность правовых актов в 15 отраслях экономики

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В 2024 году в Москве проведут оценку влияния на экономику города 84 правовых актов, которые регламентируют деятельность бизнеса в 15 отраслях экономики, включая строительство, энергетику, транспорт, здравоохранение и образование. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Экспертиза нормативных актов позволяет проанализировать влияние правового регулирования на столичный бизнес, бюджет и население, а также способствует улучшению предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе", – сказала она.

В этом году такой проверке подвергнется на 70% нормативных правовых актов больше, чем в 2023-м, уточнила Багреева. По ее словам, это уже 69 действующих документов и 15 проектов. После получения результатов департамент представит рекомендации профильным органам по корректировке правовых актов и снятию избыточных требований к предпринимателям.

Подобные оценки способствуют упрощению процесса взаимодействия бизнеса и органов власти, а также сокращению издержек на соблюдение нормативных требований, добавила она. В этой связи в экспертизе заинтересованы все участники правового регулирования.

Для достижения наиболее эффективной оценки при ее проведении охватываются все сферы городской экономики. В этом году данный процесс затронет 15 отраслей. Впервые в 2024-м экспертизу пройдут:

департамент градостроительной политики;

департамент инвестиционной и промышленной политики;

департамент спорта;

комитет общественных связей и молодежной политики;

комитет государственного строительного надзора;

главное архивное управление.

Оценка эффективности правовых актов представляет собой комплексный правовой и экономический анализ. Он позволяет выявить избыточные и дублирующие требования к бизнесу, уменьшить объем предоставляемых документов и сроки их рассмотрения.

Между тем стало известно, что оборот розничной торговли Москвы в прошлом году вырос на 7,3% с учетом инфляции и по сравнению с 2022 годом. Как уточнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий оборот торговли в прошлом году достиг 6,6 триллиона рублей.

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