Финансовый регулятор Австрии запретил работу Sberbank Europe AG

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Управление по надзору за финансовыми рынками Австрии запретило работу Sberbank Europe AG, который является дочерней компанией Сбербанка. Об этом со ссылкой на пресс-службу FMA сообщает ТАСС.

Уточняется, что коммерческая деятельность организации запрещена по запросу Европейского центрального банка. Sberbank Europe AG, штаб-квартира которого находится в Вене, запрещено проводить платежи, операции и транзакции.

Кроме того, финансовый регулятор назначил для банка внешнего аудитора.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В тот же день несколькими часами ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.