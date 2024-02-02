Столичный производитель спецодежды улучшил продажи благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский производитель спецодежды, средств индивидуальной защиты и обуви "Эталон-Спецодежда" увеличил объемы и скорость поставки товаров на маркетплейсы благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщает столичный департамент экономической политики и развития.

Отмечается, что на маркеплейсы приходится свыше 15% от суммарного объема продаж компании, в связи с чем процесс поставки туда выбрали в качестве пилотного потока нацпроекта. За полгода работники предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций Москвы нашли и устранили при помощи инструментов бережливого производства 11 проблем, препятствующих эффективной организации продаж на маркетплейсах.

Кроме того, в компании внедрили почасовой производственный анализ, помогающий быстро находить причины простоев и снижения выработки, также специалисты переделали зону упаковки товаров и организовали адресное хранение, чтобы удобнее и быстрее искать товары на складе и качественнее управлять запасами.

В результате нововведений срок комплектации товаров для передачи на склады маркетплейсов сократился на 24%, с 69 по 52 часов, а объем поставок увеличился на 35%, с 43 до 58 штук на человека в час. Более того, увеличилась и их периодичность – отныне предприятие доставляет товар в онлайн-магазины пять раз в неделю вместо трех.

Уточняется, что опыт, полученный на пилотном проекте, распространят и на другие процессы. Для этого девять человек обучились инструментам бережливого производства, двух внутренних тренеров подготовили и сертифицировали – они будут помогать коллегам в освоении новых навыков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что к концу прошлого года участниками нацпроекта стали 260 столичных предприятий. По его данным, средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту составляет 40%.

Более того, экономический эффект для одной компании – в среднем 40 миллионов рублей в год, зарплаты на предприятии растут на 19%, добавил он.

Москвичам рассказали о нацпроекте "Производительность труда"