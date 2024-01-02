Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 50 млрд долларов в 2023 году – СМИ

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Богатейшие российские бизнесмены в 2023 году нарастили состояние на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

"Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.

В частности, основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов заработал 9,29 миллиарда долларов, сооснователь "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко – 5,67 миллиарда долларов. Доходы председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина составили 4,08 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Европейский суд юстиции в Люксембурге принял решение не отменять санкции Евросоюза (ЕС) в отношении бизнесмена из России Романа Абрамовича. Он в мае прошлого года направил иск в суд с просьбой отменить санкции, которые ввел ЕС из-за его позиции по поводу спецоперации.

