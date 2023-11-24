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00:31

Экономика

Управляющий "Открытие Холдинга" потребовала взыскать с Алекперова и Федуна 9,8 млрд рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова подала заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой взыскать в пользу компании убытки в 9,8 миллиарда рублей солидарно с бывших совладельцев организации Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Об этом свидетельствуют данные на портале Федресурса.

Помимо Алекперова и Федуна, Булатова также попросила взыскать убытки с четырех связанных с ними компаний: Gatecraft Limited, АО "Капитал", ООО "Резерв Инвест" и АО "Частные Активы".

Ранее столичный суд приговорил трех бывших топ-менеджеров "РАМ Банка" Жасулана Тулепбекова, Наталью Асанович и Дениса Ширяева к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима каждому по делу о растрате на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

До этого Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал 20 миллионов рублей с предпринимателя Олега Тинькова, тем самым удовлетворив иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства.

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