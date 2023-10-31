Бывшие топ-менеджеры "РАМ Банка" получили по 4,5 года колонии за растрату 1,6 млрд руб

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд приговорил трех бывших топ-менеджеров "РАМ Банка" Жасулана Тулепбекова, Наталью Асанович и Дениса Ширяева к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима каждому по делу о растрате на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Они осуждены по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата").

"Обвинительное заключение утверждено в Генеральной прокуратуре Российской Федерации", – говорится в тексте.

Согласно материалам дела, с февраля 2016 по июль 2019 года Асанович, которая была членом совета директоров, председателем правления и председателем кредитного комитета ООО "РАМ Банк", вместе с основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, председателем совета директоров банка и соучредителем учреждения Ширяевым и неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями.

В ведомстве отметили, что так было растрачено свыше 1,6 миллиарда рублей, принадлежащих банку. Они перечислили их на расчетные счета компаний, а после распорядились по своему усмотрению. Приговор в законную силу не вступил.

Три бывших руководителя "РАМ Банка" были задержаны по делу о выведении активов кредитной организации на сумму свыше одного миллиарда рублей в феврале 2021 года. Тогда же сотрудники МВД изъяли документы и компьютерную технику, доказывающие причастность фигурантов к совершенным преступлениям.



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