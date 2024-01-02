Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией

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Лидером по объему долгов перед Россией стала Белоруссия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

По данным на конец 2022 года, общая сумма долгов иностранных государств перед Россией составляла 28,9 миллиарда долларов. Из них 8,24 миллиарда долларов РФ должна вернуть Белоруссия.

Остальные средства составили займы Бангладеша (5,86 миллиарда долларов), Индии (3,75 миллиарда долларов), Египта (1,82 миллиарда долларов) и Вьетнама (1,39 миллиарда долларов).

Ранее выяснилось, что единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия. Долг составил 777 миллионов долларов.

