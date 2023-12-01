Аналитик рассказал, как повлияет на курс рубля решение ОПЕК+

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Решение ОПЕК+ о продолжении сокращения добычи нефти в следующем году пойдет на пользу курсу рубля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева.

По его словам, такое решение положительно скажется на экспортных доходах страны, а также увеличит поступление валютной выручки, что в свою очередь повлияет в лучшую сторону на курс рубля и инфляцию.

"Сохранение экспортных доходов поддержит российскую экономику, прибыли нефтяных компаний и связанных с ними секторов, поддержит занятость и доходы граждан", – уточнил Васильев.

Также эксперт предположил, что курс рубля будет стабильно держаться в ближайшие месяцы на уровне 85–90 рублей за доллар.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, решили уменьшить добычу нефти в объеме более 2 миллионов баррелей в сутки.

Так, по его словам, Саудовская Аравия намерена сохранить сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а все остальные страны ОПЕК+ – на 700 тысяч баррелей в сутки. Россия же решила уменьшить добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки.



ОПЕК+ решила снизить добычу нефти