Молочный союз опроверг рост цен на молоко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Молочном союзе России опровергли данные о скором повышении цен на молочные продукты до 15 процентов.
"Нет ни одной предпосылки, кроме сезонного повышения на 1,5-3 процента. Это происходит ежегодно в связи с тем, что осенью коровы начинают доиться меньше, молока становится меньше", – рассказала ИА "НСН" председатель совета – директор Молочного союза России Людмила Маницкая.
По ее словам, система электронной сертификации "Меркурий" ни в одной из сфер не принесла к существенному росту цен.
"1 июля была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко. Кто-то заметил рост цен на эти продукты? Нет", – отметила эксперт.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли дали прогноз, что рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3-3,5 процента. По данным организации, наиболее заметно подорожают яйца, сахарный песок и мясо птицы. Однако рост их стоимости не превысит уровень инфляции.
В Московской торгово-промышленной палате считают, что в ноябре молоко может подорожать на десять процентов из-за запуска электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Главное преимущество системы – возможность отслеживания товара от места производства до полки в магазине. Это значит, что фальсификата на прилавках станет меньше. Плюс к этому в июле 2019 года запустили еще одну систему контроля. Она подразумевает маркировку готовой молочной продукции, а именно молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов (к примеру, кефира и йогурта), сливочного масла, сыра и творога. На эти товары наносят цифровой двухмерный код Data Matrix.
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