Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьером правительства Дмитрием Козаком предложил наказывать компании за безосновательное завышение цен на бензин. Об этом сообщает ТАСС. Глава правительства отметил, что "людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах".
"Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали", – заявил Медведев.
Сейчас среди автомобилистов вновь появились опасения, что в скором времени цены на бензоколонках резко поднимутся. Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН уверил россиян, что правительство совместно с компаниями продумали стратегию взаимодействия на топливном рынке после окончания соглашения.
"Скорее всего, после отмены заморозки цен на рынке существенно ничего не изменится, поскольку в процессе заморозки цен компании пытались договориться с правительством об увеличении компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой. Правительство пошло навстречу нефтяным компаниям. Это был камень преткновения, который преодолели. Поэтому цены, скорее всего, не увеличатся", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что 1 июля закончило свое действие соглашение между правительством и топливными компаниями о заморозке цен на бензин. Документ был подписан в ноябре 2018 года всеми нефтяными поставщиками.
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