Курс доллара на пятницу составит 80,97 рубля – ЦБ РФ

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Центробанк установил курс доллара к рублю на пятницу, 2 июня. Он составит 80,97 рубля, тем самым снизившись на 2,85 копейки. Информация появилась на сайте регулятора.

Также отмечается, что курс юаня будет на уровне 11,3629 рубля, упав при этом на 0,68 копейки. Курс евро повысится на 7,55 копейки и составит до 86,5764 рубля.

30 мая курс доллара превысил 81 рубль впервые с 17 мая этого года. На 07:02 по московскому времени курс американской валюты увеличился на 0,27%, остановившись на уровне 81,05 рубля. Уже к 07:08 доллар был на уровне 81,1 рубля.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара в июне будет находиться в районе 80 рублей. В этом месяце вряд ли вероятны существенные скачки курса американской валюты, уточнил он.

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