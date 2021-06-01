Экономист предупредил о росте цен на сахар и крупы

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Сахар и крупы незначительно подорожают после разморозки цен государством. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил антикризисный менеджер Павел Кобяк.
"Вряд ли сейчас производители посмеют пойти против правительства и при разморозке цен на сахар сделать так, чтобы это подорожало на 20–30%. Но в любом случае мы же понимаем, что рынок есть рынок, потихоньку дорожание сахара будет, просто оно будет несущественное для всех", – пояснил он.
Он также добавил, что государство постоянно следит за ценами на продовольственные товары, и если будет замечен какой-то существенный рост, то оно оперативно вмешается. Между тем сами производители будут действовать, основываясь на реакции властей.
1 июня закончилось действие соглашения о заморозке цен на сахар. Оно ограничивало оптовую цену сахара-песка 36 рублями за килограмм, а розничную – 46 рублями. Продлевать действие документа не планируется, однако в Минсельхозе рекомендовали производителям как можно дольше сохранять лояльный для потребителей ценник.
Кроме того, с 5 июня и до конца августа вводится временный запрет на экспорт гречки. Предполагается, что это позволит сохранить необходимые объемы крупы на внутреннем рынке и избежать резких колебаний цен на нее.
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