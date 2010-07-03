Эксперт прокомментировал данные о лидерстве России по поставкам СПГ в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал данные годового отчета Международной ассоциации импортеров СПГ. Согласно им, Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза и Азии.

По его словам, показатели 2018 года связаны в первую очередь с поставками с завода "Ямал СПГ". Запланирован новый список заводов, есть проекты "Арктик СПГ" и "Арктик СПГ – 2", дополнительные мощности также хотят ввести на Сахалине. Кулагин подчеркнул, что объем поставок российского сжиженного природного газа на мировые рынки будет расти, передает RT.

Он добавил, что американский СПГ тоже вводится на рынок, у США появились новые мощности. Однако у Европы пока нет большого интереса к американскому СПГ, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году опередила США по поставкам сжиженного природного газа в страны ЕС и Азии. РФ поставила странам Европы 4,4 миллиона тонн, что на 1,7 тонны больше, чем США. В общей сложности США экспортировали 20,7 миллиона тонн, а Россия нарастила экспорт до 18,4 миллиона тонн.