Эксперт указал на будущий переход России к плановой экономике после послания Путина

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Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию дал старт переходу к более плановому типу управления государством российской экономикой. Об этом в эфире радио КП сообщил экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

"У нас де-факто есть пятилетняя стратегия развития, похожая даже на пятилетний план, где все согласовано: мероприятия в развитии промышленности, подготовки инженерно-технических кадров, особенно в сфере среднего образования, строительство, расширение транспортной инфраструктуры", – уточнил он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут принять меры по реализации задач, поставленных президентом РФ в послании, уже 5 марта.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Мероприятие прошло в Гостином Дворе в Москве и длилось рекордные 2 часа и 6 минут.



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