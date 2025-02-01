ТАСС: экспорт газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" в январе стал рекордным

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В январе экспорт газа России в европейские страны по газопроводу "Турецкий поток" стал рекордным с момента его запуска в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Так, в январе поставки газа выросли до 1,56 миллиарда кубометров, что на 2% больше по сравнению с декабрем прошлого года и на 27% по сравнению с январем 2024 года.

"Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года – 1,53 миллиарда кубометров", – говорится в публикации.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее девять украинских беспилотников атаковали компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае. Целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны, подчеркнули в Минобороны РФ. Однако российские подразделения ПВО успешно сбили все дроны.

Все последствия падения осколков были оперативно устранены дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром". Специалисты также восстановили оборудование. Компрессорная станция продолжила осуществлять подачу газа в "Турецкий поток" в штатном режиме.

