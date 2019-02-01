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12:09

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

экономика финансы

12:09

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Фото: depositphotos/LUNNO

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Отмечается, что повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта.

Вместе с тем банк запустил рублевый промовклад "Лови выгоду". По нему ставка составит от 7,1% до 7,65% годовых. Клиенты банка смогут открыть такой вклад до 31 марта включительно.

Предыдущее повышение ставок произошло в октябре 2018 года. Тогда ставки по всей линейке вкладов в рубля увеличились на 0,15–0,5 процентного пункта, достигнув 3,4-5,15%.

О повышении ставок по рублевым вкладам в среднем на 0,2 процентных пункта 1 февраля объявил и Альфа-банк. Там максимальная ставка составила 8,26%.

С конца января у граждан РФ появилась возможность узнать индивидуальный кредитный рейтинг. Составление персонального кредитного рейтинга отражено в поправках к закону "О кредитных историях".

экономика финансы

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