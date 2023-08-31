Россельхознадзор не выявил радиации в пробах рыбы после сброса воды с "Фукусимы"

Фото: 123RF/manash84

Специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора не зафиксировали в пробах рыбы радиации после сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Россельхознадзор усилил контроль за рыбой, добытой рядом с местом сброса.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ", – добавило ведомство.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с АЭС "Фукусима-1". Первый этап будет идти в течение 17 дней, сам процесс сброса воды займет 30 лет.

Для этого был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр. Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Позже японские власти заявляли, что концентрация трития в пробах воды из 11 различных точек после начала сброса радиоактивной воды находится ниже минимального порога выявления.

В частности, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции и морепродуктов из Японии.

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"