Квесты и мастер-классы пройдут в парках и экоцентрах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мастер-классы и квесты в честь Всемирного дня водно-болотных угодий пройдут в столичных парках и экоцентрах с 1 по 10 февраля, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"На природных территориях Москвы ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства проведет мероприятия, посвященные теме водно-болотных угодий. Это тематические занятия, мастер-классы, квесты, рассчитанные на разные возрастные группы", – сообщили в пресс-службе заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.

Представители пресс-службы также подчеркнули, что целью проведения эколого-просветительских, а также природоохранных мероприятий является обращение внимания мирового сообщества на ценность и сохранность уникальных природных территорий.

Сообщается, что все желающие могут ознакомиться с полным перечнем мероприятий на сайте Мосприроды.

2 февраля 1971 года в Рамсаре между 18 странами была подписана Конвенции о водно-болотных угодьях, которые имеют международное значение, прежде всего, как места обитания водоплавающих птиц. Этот день был объявлен Всемирным днем водно-болотных угодий.

Ранее в Минприроды рассказали об очистке рек и озер в рамках нацпроекта "Экология". Так, было восстановлено 34,4 километра водных объектов Нижней Волги. Площадь восстановленных озер и водохранилищ в разных субъектах России составила 3,17 тысячи гектаров, рек – 215,7 гектара. Кроме того, была проведена экологическая реабилитация реки Воронеж в Липецкой области и реки Баньки на территории городского округа Красногорск в Московской области.

Кроме того, было заявлено об очистке экосистем 23 московских водоемов до конца 2020 года.