Краснокнижного жука навозника весеннего нашли в Подмосковье впервые за полвека

Впервые за почти 50 лет в Подмосковье нашли жука-навозника весеннего, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"В ходе мониторинга лесов Лотошинского района эксперты природоохранного фонда "Верховье" зафиксировали обитание необычного жука. Его фотографии экологи направили известному колеоптерологу, доктору биологических наук, Николаю Борисовичу Никитскому. Тот подтвердил, что находка – это вид редчайших жуков Московской области: навозника весеннего (Trypocopris vernalis)", – пояснили в ведомстве. В сообщении сказано, что последний раз встречу с жуком зафиксировали в в 1974 году в Можайском районе.

Жука внесли в Красную книгу Московской области, как возможно исчезнувший из региона вид. Он фигурирует и в Красных книгах сопредельных областей.

Место, где нашли редкого жука – старовозрастные смешанные леса Лотошинского района – включат в состав особо охраняемой природной территории, запланированной к созданию в ближайшие годы.