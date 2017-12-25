Кормушки для зайцев впервые появятся в природных парках Москвы

Фото: Портал Москва 24/Лидия Широнина

Специальные кормушки для зайцев, сделанные из древесных материалов, установят в природных парках столицы.

На природных территориях Москвы встречаются заяц-русак и заяц-беляк, всего в городе обитают 852 особи. Для сохранения и увеличения численности их популяции и запускается акция "Сытый заяц", участником которой сможет стать любой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В кормушках можно будет оставлять овес, листья капусты, морковь и другую подкормку для животных. У кормушки хорошо повесить веточки, вымоченные в крепком рассоле, а после высушенные. Это позволит зайцам легче пережить зиму. В это время года они также нуждаются в соли. Пополнять кормушки будут и сотрудники Мосприроды.

В парке "Тушинский" уже появились две кормушки. Их также установят в парках "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Измайлово", в Серебряном бору и природном заказнике "Северный".

Кроме того, с декабря по апрель Мосприрода организует традиционную акцию "Покормите птиц зимой". Жители столицы смогут помочь перезимовать пернатым, оставшимся в городе.