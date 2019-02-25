Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:21

Парк "Лосиный остров" могут расширить за счет "Сокольников" и Подмосковья

экология

12:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Территория национального парка "Лосиный остров" может вырасти за счет присоединения части "Сокольников" и подмосковных лесничеств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Игоря Сарафанова.

Обсуждением прибавки пространства руководство парка занимается с правительством Московской области и Минобороны. К "Лосиному острову" хотят присоединить Горенское и Монинское лесничества площадью 1,9 тысячи гектаров, и еще 75 гектаров от "Сокольников".

"Планируем оставить его ("Лосиный остров". – Прим.ред.) в ведении парка "Сокольники", усилив режим особой охраны, что будет дополнительной гарантией, что эта территория не будет застроена", – пояснил Сарафанов.

Из-за высокой нагрузки мегаполиса в парке нужно создавать естественные коридоры для животных. Расширение территории позволит реализовать эти планы. Как отметил Сарафанов, появление экодуков обезопасит и людей, и лесных обитателей.

"Тем более что лоси по своей природе бродяги, поэтому и возникают ситуации, что они попадают на МКАД, начинают перебегать через дороги", – заключил он.

Ранее сообщалось, что проект расширение парка вынесли на общественные обсуждения. Присоединение планируют осуществить за счет федерального бюджета.

экология

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика