Парк "Лосиный остров" могут расширить за счет "Сокольников" и Подмосковья

Территория национального парка "Лосиный остров" может вырасти за счет присоединения части "Сокольников" и подмосковных лесничеств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Игоря Сарафанова.
Обсуждением прибавки пространства руководство парка занимается с правительством Московской области и Минобороны. К "Лосиному острову" хотят присоединить Горенское и Монинское лесничества площадью 1,9 тысячи гектаров, и еще 75 гектаров от "Сокольников".
"Планируем оставить его ("Лосиный остров". – Прим.ред.) в ведении парка "Сокольники", усилив режим особой охраны, что будет дополнительной гарантией, что эта территория не будет застроена", – пояснил Сарафанов.
Из-за высокой нагрузки мегаполиса в парке нужно создавать естественные коридоры для животных. Расширение территории позволит реализовать эти планы. Как отметил Сарафанов, появление экодуков обезопасит и людей, и лесных обитателей.
"Тем более что лоси по своей природе бродяги, поэтому и возникают ситуации, что они попадают на МКАД, начинают перебегать через дороги", – заключил он.
Ранее сообщалось, что проект расширение парка вынесли на общественные обсуждения. Присоединение планируют осуществить за счет федерального бюджета.
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