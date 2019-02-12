Парк "Лосиный остров" станет больше

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Национальный парк "Лосиный остров" планируют расширить почти на две тысячи гектаров за счет подмосковных лесов. Проект правительства опубликован на федеральном портале правовой информации.

В документе уточняется, что речь идет о территориях Горенского участкового лесничества и Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России.

"Присоединяемые территории располагаются к востоку от Москвы и Реутова, к югу и востоку от областной части национального парка "Лосиный остров", включают в себя бассейн реки Пехорки и равнину к востоку от нее", – отмечается в пояснительной записке. На участках преобладают лесные массивы, образованные лиственными породами.

Проект вынесен на общественные обсуждения, присоединение планируют осуществить за счет федерального бюджета.

В начале февраля был опубликован аналогичный проект постановления правительства о присоединении 75,6 гектара столичного парка "Сокольники" к "Лосиному острову". В материалах отмечалось, что "Сокольники" в плане ландшафта составляют единое целое с лесными массивами национального парка.

В настоящее время площадь нацпарка составляет более 12 тысяч гектаров. У национального парка "Лосиный остров" есть как ядро с наиболее жестким режимом охраны, которое включает в себя заповедную и особо охраняемую зоны, так и земельные участки, занятые населенными пунктами и объектами инфраструктуры.