Парк "Лосиный остров" станет больше

Национальный парк "Лосиный остров" планируют расширить почти на две тысячи гектаров за счет подмосковных лесов. Проект правительства опубликован на федеральном портале правовой информации.
В документе уточняется, что речь идет о территориях Горенского участкового лесничества и Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России.
"Присоединяемые территории располагаются к востоку от Москвы и Реутова, к югу и востоку от областной части национального парка "Лосиный остров", включают в себя бассейн реки Пехорки и равнину к востоку от нее", – отмечается в пояснительной записке. На участках преобладают лесные массивы, образованные лиственными породами.
Проект вынесен на общественные обсуждения, присоединение планируют осуществить за счет федерального бюджета.
В начале февраля был опубликован аналогичный проект постановления правительства о присоединении 75,6 гектара столичного парка "Сокольники" к "Лосиному острову". В материалах отмечалось, что "Сокольники" в плане ландшафта составляют единое целое с лесными массивами национального парка.
В настоящее время площадь нацпарка составляет более 12 тысяч гектаров. У национального парка "Лосиный остров" есть как ядро с наиболее жестким режимом охраны, которое включает в себя заповедную и особо охраняемую зоны, так и земельные участки, занятые населенными пунктами и объектами инфраструктуры.
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