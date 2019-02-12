Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 12:30

Парк "Лосиный остров" станет больше

экология

12 февраля, 12:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Национальный парк "Лосиный остров" планируют расширить почти на две тысячи гектаров за счет подмосковных лесов. Проект правительства опубликован на федеральном портале правовой информации.

В документе уточняется, что речь идет о территориях Горенского участкового лесничества и Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны России.

"Присоединяемые территории располагаются к востоку от Москвы и Реутова, к югу и востоку от областной части национального парка "Лосиный остров", включают в себя бассейн реки Пехорки и равнину к востоку от нее", – отмечается в пояснительной записке. На участках преобладают лесные массивы, образованные лиственными породами.

Проект вынесен на общественные обсуждения, присоединение планируют осуществить за счет федерального бюджета.

В начале февраля был опубликован аналогичный проект постановления правительства о присоединении 75,6 гектара столичного парка "Сокольники" к "Лосиному острову". В материалах отмечалось, что "Сокольники" в плане ландшафта составляют единое целое с лесными массивами национального парка.

В настоящее время площадь нацпарка составляет более 12 тысяч гектаров. У национального парка "Лосиный остров" есть как ядро с наиболее жестким режимом охраны, которое включает в себя заповедную и особо охраняемую зоны, так и земельные участки, занятые населенными пунктами и объектами инфраструктуры.

экология

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика