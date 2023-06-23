В Минпромторге РФ заявили, что изучают применение перерабатываемой упаковки для продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Минпромторге России занимаются оценкой возможных ограничений применения некоторых видов неперерабатываемых полимеров в производстве упаковки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минпромторге объяснили, что полимерная упаковка – одна из самых экономичных и технологичных с точки зрения потребительских свойств. Она востребована рынком, поэтому министерство и участники упаковочной отросли также разрабатывают новые виды перерабатываемой пластиковой упаковки.

Как сказали в пресс-службе, ожидается, что изделие может быть полностью переработано несколько раз и использовано в производстве той же упаковки, из которой было получено.

В министерстве сообщили, что подобные мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". За его реализацию выступает ППК "Российский экологический оператор". Фокус проекта – постепенное выведение из упаковочной отрасли неперерабатываемых видов пластиковой упаковки и замещение ее на полностью перерабатываемые полимерные структуры.

При этом уточняется, что запрет производства тех или иных пластиковых изделий повлияет на упаковочную отрасль и на каждого покупателя. Это связано с тем, что полимерная упаковка наиболее доступна по стоимости. Минпромторг ищет наиболее приемлемых для всех сторон варианты.

В марте Минпромторг предложил ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в страну и рассматривал вопрос о возможности ограничения производства такой продукции в РФ. Уточнялось, что в списке на запрет импорта находится 28 товаров, которые в Минпромторге предложили заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги и дерева.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности пластиковых контейнеров. По его словам, пластиковые бутылки и кулеры при длительном нахождении на солнце могут выделять микропластик, который остается в организме человека.

В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика