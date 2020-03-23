В правильном русле: что привело к появлению Всемирного дня водных ресурсов

Фото: Стоян Васев
Ежегодно 22 марта в России и во многих других странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов, или Всемирный день воды (World Day of Water).
В этот день принято задумываться на тему водных ресурсов: какой вклад был вложен нами в сохранение их в нашей стране. Россия считается одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран мира, занимающая вторую строчку по их объему.
На территории России насчитывается около 2,7 миллиона рек и ручьев, более 2,7 миллиона озер и других объектов водного фонда. Воду в столицу подают Волжская, Вазузско-Москворецкая гидротехнические системы, которые включают 15 водохранилищ и Канал имени Москвы на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Водное изобилие накладывает на государство особую ответственность за сохранение такого важного природного ресурса. И в этом столица может служить хорошим примером, отметили в МНПЗ.
В столичном регионе функционирует один из самых технологичных заводов – Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), – который работает на повышение экологичности водопользования. В 2019 году он сократил потребление воды для процессов переработки нефти более чем в 1,7 раза. Экономить водные ресурсы позволяет работа биологических очистных сооружений "Биосфера".
Комплекс начал работу в 2017 году. Его уникальные технологии повысили эффективность очистки сточных вод до 99,9 процента. Благодаря "Биосфере" предприятие более чем в 5 раз сократило потребление речной воды и обеспечило экономию в четыре миллиона кубических метров.
Свыше 80% используемой предприятием воды возвращено в повторный цикл, остальная часть очищенной воды направляется на Курьяновские сооружения "Мосводоканала". С 2017 года объем сточных вод и нагрузка на очистные сооружения "Мосводоканала" снизилась более чем в три раза.
Проект "Биосфера" разработала российская компания. Он предусматривает использование инновационной для российской нефтепереработки комплексной технологии очистки сточных вод. Современные технологии гарантируют полное удаление всех загрязняющих веществ. Инвестиции в проект составили девять миллиардов рублей.
"Сегодня можно уверенно сказать, что использование микроорганизмов для очистки воды – это успешный опыт, который стал возможным благодаря сотрудничеству с "Мосводоканалом". Московский НПЗ как важная часть городского хозяйства разделяет принципы экологичного производства и планомерного снижения воздействия на окружающую среду", – заявил руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.
Он добавил, что проект "Биосфера" является ярким примером подхода, результаты которого служат ориентиром для предприятий различных отраслей из России и СНГ.
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