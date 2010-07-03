МНПЗ запустил проект любительского наблюдения за птицами в ЮВАО

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На базе учебного центра Московского НПЗ прошел образовательный курс по любительскому наблюдению за птицами, или бердвотчингу.

Школьникам Капотни и Марьина рассказали о биоразнообразии Юго-Восточного округа столицы и дали практические советы, как определять виды птиц. Мероприятие состоялось в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" при поддержке Союза охраны птиц России.

МНПЗ продолжает комплексную экологическую модернизацию, благодаря которой снижается воздействие на окружающую среду. Вследствие того что в свое время в санитарно-защитную зону предприятия входили Братеевская и Марьинская поймы Москвы-реки, сегодня рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом сложилась редкая для мегаполиса экосистема.

Эксперты отмечают, что в ней встречается больше 160 видов птиц, в том числе 30 видов из Красной книги Москвы. Московский НПЗ традиционно сотрудничает с экологическими организациями. В рамках мероприятия совместно с Союзом охраны птиц России в зоне отдыха на пруду у Московского НПЗ установили информационные стенды с описанием редких видов птиц, которые обитают рядом с предприятием.

Директор по развитию Союза Елена Зубакина рассказала, что благодаря стендам жители могут гулять и смотреть, с кем рядом они живут.

"Братеевская и Марьинская пойма Москвы-реки – крайне привлекательные места для птиц и других животных. Например, здесь обитают самая крупная колония в Москве редкой озерной чайки, а также пустельга, ушастая сова, желтая трясогузка", – подчеркнула она.