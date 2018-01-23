Москва превзошла многие мировые мегаполисы по уровню озеленения – Бирюков

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Москва превосходит многие мировые мегаполисы по уровню озеленения, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе намного увеличилось число организованных зеленых территорий. В 2010 году их было немного больше 200, сейчас – свыше 550, пояснил Бирюков.

Особое внимание уделяется паркам по месту жительства. В 2017 году появилось 54 таких парка, благодаря которым возможен комфортный отдых в шаговой доступности от жилых домов. Всего с 2010 года создано 259 таких парков.

В 2017 году было благоустроено 113 парковых, озелененных территорий и знаковых объектов, в том числе 54 вновь созданных. В числе знаковых объектов были парки "Академический" и "Сад будущего", а также усадьба "Михалково". В 2018 году планируется благоустроить 51 парковую и озелененную территорию, среди них парк ИЦ "Сколково", усадьба "Люблино", парк в пойме реки Битцы, рекреационные зоны в районе Южное Бутово.

В декабре стало известно, что всего с начала 2017 года в столице высадили более 37 тысяч деревьев. Свыше пяти тысяч деревьев появились при реализации программы "Моя улица".