С начала года в Москве высадили 27 тысяч деревьев

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Более 37 тысяч деревьев высадили в столице с начала года. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Более пяти тысяч деревьев появились в столице в рамках программы "Моя улица". Деревья высаживались поздней осенью и ранней зимой даже во время морозов. В этом время они находятся в спящем режиме и легче приживаются. Сейчас в городе продолжается озеленение.

Высадка деревьев на благоустроенных улицах началась 1 ноября. Возраст деревьев – от 15 до 35 лет, а срок гарантийного обслуживания – три года. Все это время подрядчик будет нести полную ответственность за растения. Погибшие деревья компания должна будет заменять за свой счет.