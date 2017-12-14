С начала года в Москве высадили 27 тысяч деревьев

14 декабря, 17:39
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Более 37 тысяч деревьев высадили в столице с начала года. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Более пяти тысяч деревьев появились в столице в рамках программы "Моя улица". Деревья высаживались поздней осенью и ранней зимой даже во время морозов. В этом время они находятся в спящем режиме и легче приживаются. Сейчас в городе продолжается озеленение.
Высадка деревьев на благоустроенных улицах началась 1 ноября. Возраст деревьев – от 15 до 35 лет, а срок гарантийного обслуживания – три года. Все это время подрядчик будет нести полную ответственность за растения. Погибшие деревья компания должна будет заменять за свой счет.
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