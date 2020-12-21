Депутат МГД Метлина: жители мегаполиса обязаны осознанно относиться к утилизации мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Необходимым компонентом жизни в мегаполисе является осознанное отношение к отходам. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Наталия Метлина, сообщает Агентство "Москва".

"Примером такого отношения можно считать "Экоелку" в Парке Горького, которая создана из пластикового мусора. Хорошо, что осознанное отношение к отходам становится перспективным направлением для предпринимателей. Все это в дальнейшем принесет пользу обществу", – считает парламентарий.

Метлина добавила, что "Экоелка" показывает, сколько мусора появляется от пластика и как можно его использовать. Рядом с арт-объектом можно увидеть гранулы, отлитые из пластиковых отходов, которые были изготовлены на предприятиях, где ведется вторичная переработка пластика.

Депутат также напомнила, что в столице действует двухпотоковая система сбора отходов. По ее словам, число людей, которые ответственно подходят к этому вопросу, с каждым годом становится больше.

"Должно быть больше наглядных примеров того, что у выброшенных вещей может быть вторая жизнь. Все технологии сегодня должны работать на сокращение вредных выбросов, снижение площадей свалок и защиту природных ресурсов от загрязнений", – добавила Метлина.

Ранее власти Московской области закрыли полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском городском округе, до конца года планируется закрытие всех мусорных полигонов в Подмосковье.