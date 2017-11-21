Опубликован экологический рейтинг российских городов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Общероссийский народный фронт совместно с Минприроды составил экологический рейтинг городов России. Список возглавили Набережные Челны.
На лидирующих позициях оказались также Казань, Воронеж, Магас, Горно-Алтайск и Грозный, а вот Москва и Санкт-Петербург в первую десятку не вошли. Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26, сообщает РИА Новости.
При этом более 30 городов заняли в списке самое низкое, 70 место. Среди них Благовещенск, Иваново, Калининград, Севастополь, Петрозаводск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Ставрополь, Томск, Череповец, Красноярск, Тверь, Хабаровск, Симферополь. Власти этих населенных пунктов не представили полную информацию об их экологическом состоянии. Поэтому ОНФ намерен обратиться в прокуратуру с просьбой о проверке.
Главными критериями при составлении списка стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. Всего оценивались 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Москве обещают убрать все предприятия, которые не отвечают высоким экологическим стандартам. При этом выбросы столичных заводов и фабрик составляют лишь 10 процентов от всех загрязнений. Оставшаяся часть приходится на выхлопы автотранспорта.
По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, уже принимаются все меры, чтобы достичь целей, заявленных в стратегии до 2030 года по экологическому развитию Москвы. Одним из способов улучшить экологическую ситуацию считают высадку деревьев и правильный уход за растениями.
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