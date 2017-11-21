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Экология

21 ноября, 10:32

Эксперт заявил о необходимости изучения в школе экологической науки

экология власть

Фото: Агентство "Москва"

Заместитель председателя комитета парламента Кабардино-Балкарии (КБР) по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям, доктор биологических наук, профессор Сафарби Шхагапсоев предлагает ввести в школьный курс предмет "Экология" для старшеклассников, а для чиновников разработать специальное пособие с данными о природных богатствах.

"Во всех общеобразовательных учреждениях РФ такой предмет есть, название немного другое, но он изучается. В предмете "Биология" есть небольшой раздел – "Общая экология". Мое предложение такое: ввести в старших классах учебный курс "Экология Кабардино-Балкарии", – заявил Шхагапсоев.

По его словам, экология – это не санитарно-эпидемиологическое состояние среды, а наука, которая имеет свои законы, правила.

"Специалиста-эколога я сравню с врачом, который проводит профилактику болезней. Надо знать слабые места в экосистеме и предупреждать проблемы — до того, как возникнет необходимость в ее "лечении". Экономика, экология, социальная сфера, в частности медицина, — это триединое целое. Нужно, чтобы это все поняли", – заключил Шхагапсоев, передает ТАСС.

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