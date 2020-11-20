Денис Буцаев назначен гендиректором "Российского экологического оператора"

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Денис Буцаев снова назначен генеральным директором публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО). Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", – указано в распоряжении.

Уточняется, что контракт с Буцаевым заключен на три года. Ранее он уже работал генеральным директором компании с февраля по ноябрь 2019 года, после чего занимал пост первого заместителя губернатора Белгородской области.

Накануне сообщалось, что в Москве состоялся круглый стол по вопросам экологии, на который были приглашены омбудсмены и представители бизнеса. На встрече, в частности, были представлены программы экологической открытости Московского НПЗ.