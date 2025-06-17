Проект "Сортировочная" запустил акцию, посвященную очистке Черного моря от мазута

Фото: Жора Каваносян

Проект "Сортировочная" телеканала Москва 24 вместе с художником Артуром Пальчиком и экоблогером Машей Сморыгиной запустили акцию "Нарисуй, как спасали Черное море". В своих работах участники должны рассказать о вкладе волонтеров, экологов, местных жителей и просто неравнодушных людей в ликвидацию последствий разлива мазута у черноморского побережья.

Катастрофа произошла в Анапе 15 декабря 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Вот уже полгода тысячи волонтеров, ученых и местных жителей очищают пляжи от мазута, спасают птиц и животных. На месте работал и эколог, ведущий "Сортировочной" Жора Каваносян, а также команда проекта и экоблогер Маша Сморыгина.



Жора Каваносян эколог, ведущий проекта “Сортировочная” Экологическая катастрофа в Анапе сплотила экосообщество и тысячи неравнодушных людей. К сожалению, несмотря на огромные усилия волонтеров, ученых и природоохранных специалистов, наше море будет восстанавливаться еще несколько лет. Важно помнить об этом и бережно относиться к природе, рассказывать об этом бережном отношении детям и близким. И хороший способ – рассказать об этом через рисунок, через взаимодействие. Чем больше мы говорим об этой катастрофе, даже когда кажется, что все закончилось, тем больше шансы, что подобное не повторится в будущем в таком же масштабе.

Те, кто захочет принять участие в акции, могут до 27 июня отправить фотографии или отсканированные копии рисунков в чат-бот телеграм-канала "Сортировочной" (работа может быть коллективная – с семьей, друзьями, коллегами). Итоги акции подведут 30 июня, трем авторам подарят памятные призы.

В свою очередь, самый яркий рисунок Артур Пальчик воплотит в виде картины из металлических кронен-крышек для бутылок. С 11 июля по 7 сентября ее можно будет увидеть на выставке об экотревожности в галерее "Краснохолмская". Все присланные работы представят в электронном формате.

В апреле Роспотребнадзор признал непригодными 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Краснодарского края. Из-за крушения двух танкеров они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.