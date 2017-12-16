Концентрация сероводорода в районе "Кучино" превышена в разы – МЧС

16 декабря, 19:56
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в разы в районе полигона "Кучино" в Балашихе. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что сероводород превышает до 25 ПДК, а меркаптан – до 1,3 ПДК. На полигоне проводят бурение 36 скважин, там также установлена система очистки и утилизации биогаза, и работает газосжигательный сектор, передает Агентство "Москва".
В настоящий момент в "Кучино" полигонный газ отводят на факел, чтобы сжечь вредные и плохо пахнущие компоненты. Превышение вредных веществ в воздухе сохраняется в связи с тем, что работы ведутся путем бурения, а свалочный газ выходит в атмосферу.
По данным специалистов, концентрация метана, аммиака и сероводорода еще превышают допустимую норму от 1,2 до 10 раз. Роспотребнадзор и МЧС непрерывно мониторят экологическую обстановку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы готовы оказывать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области.
8 декабря от жителей нескольких районов Москвы стали поступать жалобы на неприятный запах в воздухе. 15 декабря МЧС удалось определить причину его появления. Она связана с полигоном "Кучино". Там выявили превышение норм концентрации сероводорода в воздухе в три раза, максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано на посту "Балашиха-Речная".
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