В МЧС России состоялось заседание по вопросам экологической обстановки в столице

Экологическое состояние воздуха в столичном регионе рассмотрели на заседании рабочей группы правительственной комиссии в МЧС РФ.

На совещании рассмотрели данные мониторинга, который круглосуточно осуществляется в Москве и Подмосковье. С 8 декабря ежедневно фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в среднем в три раза. Максимальное превышение в 35 раз обнаружили на посту "Балашиха – Речная", передает телеканал Москва 24.

Превышения уровня вредных веществ выявили около полигона "Кучино" в Балашихе. По его периметру осуществлялось бурение 36 скважин, установлена система очистки и утилизации биогаза, работает один газосжигательный сектор. Неблагоприятные метеоявления способствуют плохому рассеиванию сероводородов.

МЧС России, Роспотребнадзор, Росприродназор и другие заинтересованные федеральные органаы исполнительной власти, а также правительство Москвы и Московской области продолжают мониторинг экологической обстановки. Проводятся меры, которые призваны не допускать превышения предельных концентраций вредных веществ в воздухе. Рабочая группа правительственной комиссии администрации полигона "Кучино" рекомендовала приостановить работы по рекультивации, если метеорологические условия неблагоприятны.