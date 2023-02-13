Экологи призвали россиян отказаться от валентинок

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российский экологический оператор (РЭО) попросил жителей страны заменить бумажные открытки в День всех влюбленных на электронные. По данным аналитиков, если каждый десятый гражданин купит 14 февраля такой презент из бумаги, то уже через сутки в РФ накопится порядка 280 тонн бумажных отходов, сообщает телеканал "360".

Не каждую такую открытку можно будет переработать из-за материалов. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, после каждых праздников происходит увеличение объема отходов. Люди в эти дни часто приобретают одноразовые предметы, которые в конечном итоге оказываются в мусорном баке. Он рекомендовал относить все бумажные отходы на переработку.

"Картон и бумагу можно выбрасывать в контейнер для раздельного сбора отходов. Всего в России ежегодно образуется около 7,8 миллиона тонн макулатуры, из них пригодно для переработки 7,2 миллиона тонн", – отметил глава РЭО.

На территории РФ свою деятельность осуществляют порядка 90 крупных предприятий, которые производят переработку макулатуры. Там работают около 35 тысяч человек.

В свою очередь, исполнительный директор "Лиги переработчиков макулатуры" Алексей Сергеев рекомендовал покупать валентинки без металлизированного покрытия. Также следует избегать фотооткрыток.

Ранее сообщалось, что на территории Рублево-Архангельское, которая относится к району Кунцево, построят автоматизированную систему вакуумного удаления отходов. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что отходы будут перенаправлять в центральную станцию сбора посредством потока воздуха по трубопроводу.

"Жизнь в большом городе": вторичная переработка

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