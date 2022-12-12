12 декабря, 18:53Экология
В соцсетях пройдет фестиваль экологичного человека ЭКОЧЕЛЛА
Фото: depositphotos/Yaruta
В социальных сетях с 12 по 19 декабря пройдет диджитал-фестиваль экологичного человека ЭКОЧЕЛЛА, на котором выступят известные эксперты, крупные компании, а также будут представлены начинающие проекты по снижению воздействия человека на окружающую природу. Организатором мероприятия выступила компания СИБУР.
Участники обсудят, как в новой реальности оставаться экочеловеком, где искать мотивацию и почему экологическими вопросами важно продолжать заниматься. В рамках фестиваля участники смогут найти свою аудиторию, узнать об идеях и решениях для более экологичного образа жизни, а также получат возможность пообщаться с единомышленниками вне зависимости от географии.
Всего в фестивале примут участие почти 20 проектов и компаний, а хедлайнером события выступит теле- и радиоведущия Тутта Ларсен.
Мероприятие будет проходить в онлайн-формате в соцсетях СИБУРа и участников фестиваля. Для гостей ЭКОЧЕЛЛЫ организаторы подготовили:
- короткие видео;
- подкасты;
- лонгриды;
- прямые эфиры;
- викторины;
- полезные карточки;
- чек-листы.
Менеджер по экологическим коммуникациям компании СИБУР Анастасия Щербинина подчеркнула, что главной целью мероприятия является объединение неравнодушных к окружающей среде людей, проекты и компании.
"Поддержать тех, кто уже ведет экологичный образ жизни, а новичкам дать необходимую для старта информацию и мотивацию – в легком и удобном для восприятия формате", – добавила она.
Спикер бюро экологического просвещения "Састейнбл" Валерия Громова отметила, что рада принять участие в таком образовательном проекте.
"Сегодня как никогда важно не забывать про экологию, а говорить о ней как можно чаще, ведь, несмотря на всю сложность нынешней ситуации, планета остается нашим общим домом, за который мы несем ответственность", – высказалась она.
Ранее аналитики выяснили, что в России проблемы экологии волнуют 84% граждан. Большинство опрошенных россиян (30%) экономят воду и электроэнергию, а 26% утилизируют батарейки.
При этом 56% респондентов беспокоят загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14% рассказали, что их волнует проблема вырубки леса, а 13% – изменение климата.
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