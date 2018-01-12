Жители столичного региона снова пожаловались на запах сероводорода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Жители Москвы и Подмосковья снова пожаловались на запах сероводорода.

В четверг, 11 января, в МЧС поступило почти 60 обращений. Специалисты проверили каждое из них, проанализировали атмосферный воздух с помощью передвижных лабораторий. Превышения допустимых значений ПДК вредных примесей не обнаружили, отметили в МЧС, передает канал Москва 24.

По прогнозам синоптиков, погода сегодня не осложнит экологическую обстановку. Жалобы на запах "тухлой квашеной капусты" начали поступать с 8 декабря. Столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха на юго- востоке Москвы полигон "Кучино"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы готовы оказывать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области. В настоящий момент на полигоне ведутся работы по дегазации.

Воздух возле полигона непрерывно мониторят на 56 стационарных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" и с помощью передвижных лабораторий.