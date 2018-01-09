МЧС не выявило превышение ПДК вредных веществ в воздухе столичного региона

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Превышение уровней предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе столичного региона не выявлено. Проверку провели после жалоб жителей на неприятный запах.
Как пояснили в МЧС, 8 января от горожан поступило пять обращений о запахе сероводорода. Специалисты проанализировали атмосферный воздух с помощью передвижных лабораторий, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что во вторник, 9 января, погодные условия не приведут к осложнению экологической обстановки.
Кроме того, в МЧС отметили, что возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино" превышение допустимых концентраций сероводорода также не зафиксировано. Ситуацию непрерывно мониторят на 56 стационарных постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" и с помощью передвижных лабораторий.
Жалобы на неприятный запах в столице стали поступать 8 декабря от жителей нескольких районов. 15 декабря в МЧС выяснили его причину – полигон "Кучино", там концентрация сероводорода в воздухе оказалась превышена в три раза. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы готовы оказывать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области. В настоящий момент на полигоне ведутся работы по дегазации.
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