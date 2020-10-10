Спутник помог найти сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, помогли найти снимки со спутника, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Там уточнили, что пока маловероятна его причастность к ситуации на Халактырском пляже и других прибрежных территориях Камчатки.
"Это наш важнейший ответ на то экологическое происшествие, с которым мы столкнулись. Могу сказать, что уже сейчас мы отрабатываем отдельные компоненты система мониторинга экологической обстановки", – сообщил губернатор края Владимира Солодова.
По данным Института космических исследований Российской академии наук, с судна, которое проходило в семь утра вблизи Халактырского пляжа, были сброшены воды. Уточняется, что объем их был незначительным и не мог привести к такому загрязнению, сообщил Солодов.
"Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы", – добавил губернатор.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила, что токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не найдено. По ее словам, надзорное ведомство запросило данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты.
2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.
В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.
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