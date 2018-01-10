"Дружно цветет медуница": школы Москвы получат новые книги о природе

Фото: ТАСС/Александр Гришин
В наступившем году библиотеки и школы Москвы получат новые книги о природе родного края. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды. Их напечатают специальным тиражом 7 тысяч экземпляров.
"К середине лета 2018 года по заказу департамента будет переиздана ставшая очень популярной познавательная книжка для детей и их родителей "Назовем по имени каждую травинку" (автор Ю.А. Насимович) общим тиражом 7000 экземпляров", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Из этой книги юные москвичи смогут узнать о том, какие растения можно встретить в столице и окрестностях. Все травы условно разделены на несколько групп: лесные, луговые, болотные и водные. Кроме того, рассматриваются две отдельные группы, свойственные местам с нарушенной экологией: травы щебнистых и утоптанных мест (рудеральные виды), а также травы, которые растут на разрыхленной почве (сегетальные виды или сорняки).
Фото: пресс-служба департамента природопользования
Книга насчитывает 52 красочные полосы. На каждой напечатаны стихотворения, описывающие тех или иных представителей растительного мира.
В пресс-службе департамента природопользования добавили, что одной из наиболее эффективных форм эколого-просветительской работы являются печатные брошюры и карманные определители растений и животных. Например, в прошлом году для горожан выпустили 13,5 тысячи вееров-определителей про цветы, птиц, животных и бабочек, которые водятся в Москве.
Фото: пресс-служба департамента природопользования
Веера состоят из нескольких прямоугольных листов, соединенных пластиковой кнопкой. На одной стороне листа изображается птица, зверь или растение, а на другой – дается его описание: какого размера, где водится, чем питается и так далее.
А ранее на Московском урбанистическом форуме были представлены "грибные веера". Памятки содержали информацию о грибах, которые можно встретить в столичном регионе. Помимо прочих данных, из брошюры можно было узнать, ядовитые они или нет. Тогда в департаменте природопользования отметили, что будут раздавать веера москвичам на экологических выставках, фестивалях и других мероприятиях, посвященных экологической тематике.
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