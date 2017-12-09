Обращений москвичей в больницы из-за постороннего запаха не зафиксировано

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

За прошедшую ночь обращений граждан в столичные больницы из-за постороннего запаха в городе и ухудшения в связи с ним состояния здоровья зафиксировано не было, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жалобы на неприятный запах начали поступать от жителей разных районов Москвы 8 декабря. Передвижная лаборатория Мосэкомониторинга начала проверку,

Специалисты проводят исследование проб воздуха более чем по 60 показателям в девяти столичных округах. Результаты анализа показали, что превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет.

Предполагается, что неприятный запах принес юго-восточный ветер со стороны Московской области. Работы по поиску его источника продолжаются. Горожанам рекомендуется не открывать форточки и окна.