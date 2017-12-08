Роспотребнадзор проверит воздух в Москве после жалоб на запах

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Столичное Управление Роспотребнадзора проверит воздух в девяти округах города из-за жалоб на неприятный запах в соцсетях.

Специалисты отберут пробы атмосферного воздуха для исследования в филиалах "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве", сообщает пресс-служба ведомства. Ситуация находится на контроле управления.

Ранее передвижная лаборатория Мосэкомониторинга взяла пробы воздуха в ЦАО, СВАО, ВАО и САО из-за жалоб на "запах тухлой квашеной капусты". Превышений предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам не обнаружено. Сотрудники учреждения также отбирают пробы воздуха, чтобы сделать анализы в лаборатории. Они будут готовы в течение двух суток.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве заявили, что в ведомство поступали жалобы на неприятный запах в воздухе. Однако в Центре заявили, что ПДК вредных веществ в воздухе города не превышает норму.