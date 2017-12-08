Уровень вредных веществ в Москве не превышен – МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосэкомониторинг взял пробы воздуха в нескольких округах Москвы, чтобы узнать причины неприятного запаха.

Как рассказали в учреждении, многие жители стали жаловаться на "запах тухлой квашеной капусты". Передвижная лаборатория провела замеры воздуха в ЦАО, СВАО, ВАО и САО, откуда поступали замечания. В районах, где ощущается запах, превышений предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам не обнаружено.

Сотрудники Мосэкомониторинга также отбирают пробы воздуха, чтобы сделать анализы в лаборатории. Они будут готовы в течение двух суток, сообщает Агентство "Москва".

Мосэкомониторинг продолжает контролировать ситуацию. Уточняется, что 9 декабря метеоусловия в городе будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.

Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве заявили, что в ведомство поступали жалобы на неприятный запах в воздухе. По сведениям Центра, ПДК вредных веществ в воздухе города не превышает норму.