Уровень вредных веществ в Москве не превышен – МЧС

8 декабря, 18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосэкомониторинг взял пробы воздуха в нескольких округах Москвы, чтобы узнать причины неприятного запаха.
Как рассказали в учреждении, многие жители стали жаловаться на "запах тухлой квашеной капусты". Передвижная лаборатория провела замеры воздуха в ЦАО, СВАО, ВАО и САО, откуда поступали замечания. В районах, где ощущается запах, превышений предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам не обнаружено.
Сотрудники Мосэкомониторинга также отбирают пробы воздуха, чтобы сделать анализы в лаборатории. Они будут готовы в течение двух суток, сообщает Агентство "Москва".
Мосэкомониторинг продолжает контролировать ситуацию. Уточняется, что 9 декабря метеоусловия в городе будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Ранее в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве заявили, что в ведомство поступали жалобы на неприятный запах в воздухе. По сведениям Центра, ПДК вредных веществ в воздухе города не превышает норму.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: