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Экология

19:55

На юге Москвы подростков учили сортировать бытовые отходы

экология

Фото: Галина Бродская

Экоактивисты Южного округа рассказали подросткам о переработке мелких бытовых отходов, которые можно собирать дома. Участником мероприятия стал член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Многие знают, что можно собирать пластиковые крышечки и батарейки, но даже не догадываются, что в переработку также принимаются зубные щетки, фломастеры, кассовые чеки и упаковки для мелкой электроники или таблеток", – пояснил он.

По словам Нифантьева, благодаря полученным знаниям ребята будут задумываться перед тем, как выбрасывать тот или иной предмет. Он считает, что подобные акции позволяют показывать детям, что забота об экологии начинается с очень простых действий.

Ранее Евгений Нифантьев выступил с предложением усилить контроль за работой частных домов престарелых, увеличив количество внеплановых проверок со стороны профильных ведомств и общественников.

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