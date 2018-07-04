Редких для Москвы птиц обнаружили в городских парках

Фото: Фото: wikimedia.org/ Dominic Schulz / по лицензии CC BY-SA 3.0
Редких для мегаполиса птиц из Красной книги Москвы обнаружили в столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Семейство из четырех ушастых сов нашли в природном парке "Москворецкий" на северо-западе города, а два кулика-перевозчика поселились в Зеленоградском лесопарке.
Последние не появлялись в регионе около пяти лет. Специалисты пояснили, что возвращение краснокнижных птиц говорит о благоприятной экологической обстановке в городе.
Ушастых сов-одиночек можно изредка увидеть на природных территориях Москвы. Однако этим летом пернатые хищники свили в парке "Москворецкий" гнезда и обзавелись потомством.
Внешне ушастая сова похожа на филина, но почти в два раза меньше его. Длина тела взрослой особи достигает 31–37 сантиметров, а размах крыла – до 98 сантиметров. Она обитает в хвойных лесах европейской и североазиатской частях России.
Кулик-перевозчик – один из самых маленьких куликов в природе. В длину он достигает 22 сантиметров, размах крыла – 40 сантиметров. Обычно перевозчик селится у рек и прудов. Кулик умеет хорошо плавать и ныряет на глубину до одного метра. При этом птица может задерживать дыхание до 20 секунд. Ареал обитания этих пернатых – европейская часть страны.
Ранее экологи заметили ондатру в парке "Косинский". Вылезать на берег животное не стало, но заинтересованно рассмотрело посетителей парка, а затем уплыло. Это не характерное для вида поведение, поскольку она отличается осторожностью и обычно избегает людей. По этой причине встретить ее вблизи трудно.
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